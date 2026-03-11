Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В Совфеде спрогнозировали реальные последствия операции США против Ирана

Сенатор Джабаров: если США «победят» в Иране, пострадают их союзники

Гипотетический военный успех США в Иране обернется лишь декларативной «победой» Вашингтона, заявил в интервью NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Реальные же последствия почувствуют на себе многие государства Ближнего Востока и другие партнеры Штатов, уверен он.

Я надеюсь, что все-таки в мире понимают: следующими могут быть они. Если американцы победят в Иране — на словах они, конечно, объявят о победе, как и с Украиной. На словах Западная Европа уже победила, а на деле все будет совсем по-другому, — заявил Джабаров.

Парламентарий также предположил, что в случае разрастания конфликта в самих Соединенных Штатах может активизироваться антивоенное движение.

Иран ведет очень умную политику для своей страны. Они наносят удары по американским базам в регионе — до территории Штатов они, понятно, не достанут, но по базам в Персидском заливе и рядом — могут. Они будут бить по сооружениям, заводам по сжижению газа в Катаре и так далее, — отметил политик.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в полномасштабную войну. Однако, по его словам, именно к этому и толкают регион США и Израиль.

Иран
Ближний Восток
США
Израиль
Персидский залив
Елена Васильченко
Е. Васильченко
