«Нас просто обобрали»: как ленд-лиз сделал США главным кредитором мира

11 марта 1941 года Конгресс США принял Акт о ленд-лизе. Историки до сих пор спорят, был ли он инструментом обогащения Вашингтона или реальной помощью союзникам: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон открыто называл эту программу вымогательством. Как ленд-лиз позволил Штатам заработать на России, Соединенном Королевстве и всей послевоенной Европе, что стало с долгами Франции и Китая и почему у Запада не получилось повторить этот опыт с Украиной — в материале NEWS.ru.
Как появился ленд-лиз
Закон о ленд-лизе гласил, что президент США имеет право передавать в качестве займа или в аренду технику, оружие, боеприпасы, продовольствие и стратегическое сырье любой стране, чья оборона признавалась «жизненно важной» для самих Штатов.
Американские власти шли к этой инициативе довольно долго. В 1930-х конгресс принял сразу несколько актов о нейтралитете, которые ограничивали возможности Вашингтона в оказании военной и финансовой помощи другим государствам. Однако идею ленд-лиза активно лоббировал президент Франклин Рузвельт, который 17 декабря 1940 года собрал в Овальном кабинете представителей СМИ и заговорил о необходимости оказать поддержку Британии в борьбе против Третьего рейха.
«Представьте себе, что у вашего соседа горит дом, — говорил Рузвельт, — а у вас есть пожарный шланг. Он стоит $15. Но неужели вы просто не одолжите его?»
Историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru напомнил, что именно Британия и стала в итоге главным получателем помощи США.
«США на тот момент очень жестко ограничили себя в операциях с продажей оружия и военной техники воюющим государствам. Однако премьер Британии Уинстон Черчилль предложил другую схему — 50 американских военных кораблей в обмен на столетнюю аренду земли на Багамских островах под американские военные базы. Формально это позволяло обойти момент с прямой оплатой за оружие, а Штаты получали важную стратегическую точку в Атлантическом океане, прямо неподалеку от Майами», — пояснил он.
Политолог Виктор Сухотин рассказал NEWS.ru, что в официальной историографии приводятся вполне конкретные суммы, потраченные США на помощь союзникам — и СССР тут не на первом месте.
«С годами это процентное соотношение менялось, но если брать период с 1941 по 1945 год, то Британия получила $31,4 млрд, или 69% всей помощи, СССР — $11,3 млрд (27,6%), Франция — $3,2 млрд (3%). Еще $1,6 млрд получил Китай», — перечислил эксперт.
Кто и как расплачивался за ленд-лиз
Отношение к военной помощи Штатов союзникам сегодня неоднозначное. Одни историки говорят, что как минимум для СССР она была уже «запоздалой» и не внесла существенного вклада в победу над Третьим рейхом. Другие, напротив, утверждают: ленд-лиз был своевременным и очень помог, а Штаты не обогатились, а потеряли в деньгах.
Якорь отмечает, что, несмотря на благодушные заявления Рузвельта, американцы все же потребовали от СССР и других получателей помощи расплатиться по долгам — правда, этот процесс сильно затянулся.
«Россия, как и Британия, рассчиталась с последними обязательствами по ленд-лизу только в 2006 году. А про то, отдала ли Франция требуемые с нее $3,2 млрд по курсу 1940 года, широкой общественности неизвестно до сих пор», — подчеркнул историк.
Довольно спорная ситуация произошла и с долгами Поднебесной, напомнил Сухотин.
«США даже после признания Пекина (а не Тайбэя) легитимным Китаем в 1972 году все равно продолжали требовать денег с Тайваня. Но отдал ли их Тайвань — тайна, покрытая мраком», — отметил эксперт.
Что касается значимости поставок, шедших из США на помощь союзникам, то они шли довольно медленно — сказывалась «логистика войны», пояснил Сухотин.
«Но все же я склоняюсь к тому, что если ленд-лиз и не помог нам победить в полном смысле этого слова, то помог как минимум не проиграть», — уверен эксперт.
Кто остался недоволен ленд-лизом
Некоторые политики и сегодня недовольны теми условиями, на которых была оказана американская помощь союзникам. Одним из наиболее жестких критиков ленд-лиза можно назвать бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В феврале 2025 года он охарактеризовал обязательства по выплатам перед Штатами как «вымогательство».
«Вспомните наш ленд-лиз. Нас просто обобрали, забрали наши военные базы, и мы до 2006 года расплачивались за эту помощь», — заявил политик.
Якорь считает, что причина этой критики кроется не столько в несправедливости выплат, сколько в «исторической» обиде Лондона на Вашингтон.
«В случае с Британией и СССР после войны пошел долгий и очень сложный торг. По какому курсу возвращать долги, каковы были реальные жертвы и вклад в победу? С Советским Союзом в этом смысле проще. Помощь техникой, порохом и взрывчаткой, продовольствием — это, конечно, хорошо. Но СССР банально потерял десятки миллионов человек. Именно Красная армия переломила хребет вермахту. С Британией все сложнее. Потери были и у них, но в Джонсоне в большей степени говорит обида за то, что его страна не вышла, как США, мировым лидером из Второй мировой. Более того, она стала все больше походить на региональную державу, а не на империю, над которой никогда не заходит солнце», — отметил историк.
Сухотин придерживается схожего мнения. Он напомнил, что после Второй мировой войны Британия сначала лишилась Индии, а потом стала терять и остальные колонии — это больно ударило по материальному благосостоянию королевства.
«Экономика там не просто „просела“ — в какой-то момент казалось, что она сорвалась в штопор. Выплаты по ленд-лизу на этом фоне были сущими копейками. А тут еще США со своим планом Маршалла начинают восстанавливать Европу и снова получают баснословные прибыли. И Британия уже не обладает достаточным весом, чтобы полноценно войти в эти процессы. Понятно, что и Джонсону, да и всем остальным представителям элит Британии от этого очень обидно», — уверен политолог.
Как провалился ленд-лиз для Украины
Через десятки лет после окончания Второй мировой США попытались поэкспериментировать с программой ленд-лиза на Украине. В апреле 2022 года сенат одобрил поставки вооружений Киеву в обход необходимых юридических и коммерческих процедур. Этот закон был подписан президентом Джо Байденом, однако в итоге лег «под сукно» — вместо него приняли сложный комплекс других законопроектов о помощи Украине. Однако и они были отменены с приходом к власти в Штатах Дональда Трампа — теперь американцы продают оружие НАТО по рыночным ценам, а страны Альянса уже используют его «по своему усмотрению».
Сухотин считает, что власти США просто учли опыт, полученный в годы Второй мировой.
«Сам по себе ленд-лиз не принес США прибыли. Но вот усиление роли Штатов, вход в экономику Европы, распространение влияния, план Маршалла сделали Штаты и главным кредитором, и главным инвестором послевоенной Европы. То есть в Вашингтоне прекрасно поняли, где тут выгода куда большая, чем возврат денег. Речь шла о сотнях миллиардов на десятилетия вперед. Но тогда Штаты понимали, с чего и как могут эти деньги получить. С Украиной такой ясности нет даже близко», — уверен политолог.
Администрация Байдена могла предполагать, что после СВО и «стратегического поражения России» Штаты получат доступ к ресурсам РФ и компенсируют свои затраты. Однако в итоге Вашингтон разуверился в этих перспективах.
«Ленд-лиз 2.0 тут мог бы получиться, но проблема в том, что с Украиной не получилось бы плана Маршалла 2.0», — резюмировал политолог.
Якорь в свою очередь считает: если проводить исторические параллели, то ленд-лиз 2.0 пытался устроить как раз Трамп — так появилось соглашение о добыче редкоземельных металлов на Украине.
«США хотели получить украинские недра в обмен на помощь. Но президент Украины Владимир Зеленский из этого, как всегда, устроил цирк и истерику. Да и положение на СВО может прозрачно намекать Трампу, что договариваться о пока еще украинских недрах лучше с Россией. Сама по себе Украина в ближайшие 50 лет физически не в состоянии будет вернуть долги. А Зеленскому деньги, конечно, нужны. Но, как показывает „дело Миндича“, не на страну, а в свой личный карман — с таким персонажем никакого ленд-лиза не выстроишь», — заключил историк.
