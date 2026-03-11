«Нас просто обобрали»: как ленд-лиз сделал США главным кредитором мира

Подразделение кавалерии и танковая часть Юго-Западного фронта на американских танках «Шерман», поставленных по ленд-лизу, движутся по лежневой дороге с деревянным настилом на Харьков

11 марта 1941 года Конгресс США принял Акт о ленд-лизе. Историки до сих пор спорят, был ли он инструментом обогащения Вашингтона или реальной помощью союзникам: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон открыто называл эту программу вымогательством. Как ленд-лиз позволил Штатам заработать на России, Соединенном Королевстве и всей послевоенной Европе, что стало с долгами Франции и Китая и почему у Запада не получилось повторить этот опыт с Украиной — в материале NEWS.ru.

Как появился ленд-лиз

Закон о ленд-лизе гласил, что президент США имеет право передавать в качестве займа или в аренду технику, оружие, боеприпасы, продовольствие и стратегическое сырье любой стране, чья оборона признавалась «жизненно важной» для самих Штатов.

Американские власти шли к этой инициативе довольно долго. В 1930-х конгресс принял сразу несколько актов о нейтралитете, которые ограничивали возможности Вашингтона в оказании военной и финансовой помощи другим государствам. Однако идею ленд-лиза активно лоббировал президент Франклин Рузвельт, который 17 декабря 1940 года собрал в Овальном кабинете представителей СМИ и заговорил о необходимости оказать поддержку Британии в борьбе против Третьего рейха.

«Представьте себе, что у вашего соседа горит дом, — говорил Рузвельт, — а у вас есть пожарный шланг. Он стоит $15. Но неужели вы просто не одолжите его?»

Историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru напомнил, что именно Британия и стала в итоге главным получателем помощи США.

Франклин Рузвельт выступает в конгрессе, 1941 год Фото: Global Look Press

«США на тот момент очень жестко ограничили себя в операциях с продажей оружия и военной техники воюющим государствам. Однако премьер Британии Уинстон Черчилль предложил другую схему — 50 американских военных кораблей в обмен на столетнюю аренду земли на Багамских островах под американские военные базы. Формально это позволяло обойти момент с прямой оплатой за оружие, а Штаты получали важную стратегическую точку в Атлантическом океане, прямо неподалеку от Майами», — пояснил он.

Политолог Виктор Сухотин рассказал NEWS.ru, что в официальной историографии приводятся вполне конкретные суммы, потраченные США на помощь союзникам — и СССР тут не на первом месте.

«С годами это процентное соотношение менялось, но если брать период с 1941 по 1945 год, то Британия получила $31,4 млрд, или 69% всей помощи, СССР — $11,3 млрд (27,6%), Франция — $3,2 млрд (3%). Еще $1,6 млрд получил Китай», — перечислил эксперт.

Кто и как расплачивался за ленд-лиз

Отношение к военной помощи Штатов союзникам сегодня неоднозначное. Одни историки говорят, что как минимум для СССР она была уже «запоздалой» и не внесла существенного вклада в победу над Третьим рейхом. Другие, напротив, утверждают: ленд-лиз был своевременным и очень помог, а Штаты не обогатились, а потеряли в деньгах.

Якорь отмечает, что, несмотря на благодушные заявления Рузвельта, американцы все же потребовали от СССР и других получателей помощи расплатиться по долгам — правда, этот процесс сильно затянулся.

«Россия, как и Британия, рассчиталась с последними обязательствами по ленд-лизу только в 2006 году. А про то, отдала ли Франция требуемые с нее $3,2 млрд по курсу 1940 года, широкой общественности неизвестно до сих пор», — подчеркнул историк.

Раздача продуктовых наборов, полученных по ленд-лизу в Москве Фото: Анатолий Гаранин /РИА Новости

Довольно спорная ситуация произошла и с долгами Поднебесной, напомнил Сухотин.

«США даже после признания Пекина (а не Тайбэя) легитимным Китаем в 1972 году все равно продолжали требовать денег с Тайваня. Но отдал ли их Тайвань — тайна, покрытая мраком», — отметил эксперт.

Что касается значимости поставок, шедших из США на помощь союзникам, то они шли довольно медленно — сказывалась «логистика войны», пояснил Сухотин.

«Но все же я склоняюсь к тому, что если ленд-лиз и не помог нам победить в полном смысле этого слова, то помог как минимум не проиграть», — уверен эксперт.

Кто остался недоволен ленд-лизом

Некоторые политики и сегодня недовольны теми условиями, на которых была оказана американская помощь союзникам. Одним из наиболее жестких критиков ленд-лиза можно назвать бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. В феврале 2025 года он охарактеризовал обязательства по выплатам перед Штатами как «вымогательство».

«Вспомните наш ленд-лиз. Нас просто обобрали, забрали наши военные базы, и мы до 2006 года расплачивались за эту помощь», — заявил политик.

Якорь считает, что причина этой критики кроется не столько в несправедливости выплат, сколько в «исторической» обиде Лондона на Вашингтон.

«В случае с Британией и СССР после войны пошел долгий и очень сложный торг. По какому курсу возвращать долги, каковы были реальные жертвы и вклад в победу? С Советским Союзом в этом смысле проще. Помощь техникой, порохом и взрывчаткой, продовольствием — это, конечно, хорошо. Но СССР банально потерял десятки миллионов человек. Именно Красная армия переломила хребет вермахту. С Британией все сложнее. Потери были и у них, но в Джонсоне в большей степени говорит обида за то, что его страна не вышла, как США, мировым лидером из Второй мировой. Более того, она стала все больше походить на региональную державу, а не на империю, над которой никогда не заходит солнце», — отметил историк.

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4–11 февраля 1945 года). В первом ряду (сидят): премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин перед началом одного из заседаний Фото: РИА Новости

Сухотин придерживается схожего мнения. Он напомнил, что после Второй мировой войны Британия сначала лишилась Индии, а потом стала терять и остальные колонии — это больно ударило по материальному благосостоянию королевства.

«Экономика там не просто „просела“ — в какой-то момент казалось, что она сорвалась в штопор. Выплаты по ленд-лизу на этом фоне были сущими копейками. А тут еще США со своим планом Маршалла начинают восстанавливать Европу и снова получают баснословные прибыли. И Британия уже не обладает достаточным весом, чтобы полноценно войти в эти процессы. Понятно, что и Джонсону, да и всем остальным представителям элит Британии от этого очень обидно», — уверен политолог.

Как провалился ленд-лиз для Украины

Через десятки лет после окончания Второй мировой США попытались поэкспериментировать с программой ленд-лиза на Украине. В апреле 2022 года сенат одобрил поставки вооружений Киеву в обход необходимых юридических и коммерческих процедур. Этот закон был подписан президентом Джо Байденом, однако в итоге лег «под сукно» — вместо него приняли сложный комплекс других законопроектов о помощи Украине. Однако и они были отменены с приходом к власти в Штатах Дональда Трампа — теперь американцы продают оружие НАТО по рыночным ценам, а страны Альянса уже используют его «по своему усмотрению».

Сухотин считает, что власти США просто учли опыт, полученный в годы Второй мировой.

«Сам по себе ленд-лиз не принес США прибыли. Но вот усиление роли Штатов, вход в экономику Европы, распространение влияния, план Маршалла сделали Штаты и главным кредитором, и главным инвестором послевоенной Европы. То есть в Вашингтоне прекрасно поняли, где тут выгода куда большая, чем возврат денег. Речь шла о сотнях миллиардов на десятилетия вперед. Но тогда Штаты понимали, с чего и как могут эти деньги получить. С Украиной такой ясности нет даже близко», — уверен политолог.

Администрация Байдена могла предполагать, что после СВО и «стратегического поражения России» Штаты получат доступ к ресурсам РФ и компенсируют свои затраты. Однако в итоге Вашингтон разуверился в этих перспективах.

Погрузка артиллерийских боеприпасов на грузовой самолет американской авиакомпании Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

«Ленд-лиз 2.0 тут мог бы получиться, но проблема в том, что с Украиной не получилось бы плана Маршалла 2.0», — резюмировал политолог.

Якорь в свою очередь считает: если проводить исторические параллели, то ленд-лиз 2.0 пытался устроить как раз Трамп — так появилось соглашение о добыче редкоземельных металлов на Украине.

«США хотели получить украинские недра в обмен на помощь. Но президент Украины Владимир Зеленский из этого, как всегда, устроил цирк и истерику. Да и положение на СВО может прозрачно намекать Трампу, что договариваться о пока еще украинских недрах лучше с Россией. Сама по себе Украина в ближайшие 50 лет физически не в состоянии будет вернуть долги. А Зеленскому деньги, конечно, нужны. Но, как показывает „дело Миндича“, не на страну, а в свой личный карман — с таким персонажем никакого ленд-лиза не выстроишь», — заключил историк.

Читайте также:

Ленд-лиз: как США и СССР воевали против нацизма

Чувство долга с возвратом: все об американской программе ленд-лиза

План Маршалла 2.0: как США поработили Европу, при чем тут Украина