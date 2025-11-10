На Украине пришли с обыском к соратнику Зеленского

Детективы НАБУ пришли с обысками к одному из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, сообщает «Страна.ua». При этом сам Миндич ночью покинул Украину.

Ранее стало известно, что НАБУ расследует дела, связанные с Миндичем, по нескольким направлениям: коррупция при закупке дронов для ВСУ (при этом компания Fire Point, близкая к Миндичу, является крупнейшим подрядчиком), схемы на энергетическом рынке. Кроме того, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что приближенный к Зеленскому Миндич имеет бизнес на территории Российской Федерации. По его словам, бизнесмен владел одной из компаний, занимающихся производством искусственных бриллиантов, вплоть до декабря 2024 года. При этом фирму зарегистрировали после того, как Крым вошел в состав России.

Также сообщается, что за прошлый год компания перечислила в российскую казну порядка $500 тыс. (40 млн рублей). Железняк называет Миндича «кошельком» Зеленского.