Китайские власти начали охоту на интимные переписки В Китае запретят рассылку интимных фотографий в личных переписках с 1 января

Новые правила, ужесточающие ответственность за рассылку интимных материалов в личных сообщениях, вводятся в Китае с 1 января, сообщает The Washington Post. По его информации, новые правила затронут мессенджеры вроде WeChat, установив штрафы до $700 (55 тыс. рублей) и арест до 15 суток для нарушителей.

Китайское правительство запретило распространение «непристойного» контента в личных онлайн-сообщениях и ужесточило наказания за распространение порнографических материалов, заявив, что это станет не только «моральной», но и юридической проблемой, — говорится в материале.

Издание отмечает, что это решение — часть общей политики КНР по поддержанию «чистоты» интернет-пространства, где ранее уже боролись с «вульгарными» стримами. Поводом для него стала резонансная история лета 2025 года, когда в Telegram-группе без согласия распространяли интимные фото женщин, что спровоцировало дискуссию об объективации в сети.

Хотя официально поправки направлены на защиту молодежи, эксперты отмечают их расплывчатость. Возникают вопросы, может ли под действие закона попасть интимная переписка по взаимному согласию между взрослыми. В соцсетях реакция неоднозначна: одни поддерживают борьбу с незаконным контентом, другие опасаются избыточного контроля.

