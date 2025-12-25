Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:20

Китайские власти начали охоту на интимные переписки

В Китае запретят рассылку интимных фотографий в личных переписках с 1 января

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Новые правила, ужесточающие ответственность за рассылку интимных материалов в личных сообщениях, вводятся в Китае с 1 января, сообщает The Washington Post. По его информации, новые правила затронут мессенджеры вроде WeChat, установив штрафы до $700 (55 тыс. рублей) и арест до 15 суток для нарушителей.

Китайское правительство запретило распространение «непристойного» контента в личных онлайн-сообщениях и ужесточило наказания за распространение порнографических материалов, заявив, что это станет не только «моральной», но и юридической проблемой, — говорится в материале.

Издание отмечает, что это решение — часть общей политики КНР по поддержанию «чистоты» интернет-пространства, где ранее уже боролись с «вульгарными» стримами. Поводом для него стала резонансная история лета 2025 года, когда в Telegram-группе без согласия распространяли интимные фото женщин, что спровоцировало дискуссию об объективации в сети.

Хотя официально поправки направлены на защиту молодежи, эксперты отмечают их расплывчатость. Возникают вопросы, может ли под действие закона попасть интимная переписка по взаимному согласию между взрослыми. В соцсетях реакция неоднозначна: одни поддерживают борьбу с незаконным контентом, другие опасаются избыточного контроля.

Ранее бездомный китаец за 10 дней обманул пять женщин, выдавая себя за богатого человека. «Нанятые» им в «компанию» девушки оплачивали его расходы из своего кармана. Женщины тратились на его роскошный образ жизни, пока не заподозрили обман.

Китай
законы
интим
фотографии
запреты
переписки
