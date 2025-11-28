Бездомный жил за счет пяти женщин SCMP: бездомный китаец выдавал себя за бизнесмена и жил за счет женщин

Бездомный китаец за 10 дней обманул пять женщин, выдавая себя за богатого человека, сообщает South China Morning Post (SCMP). «Нанятые» им в «компанию» девушки оплачивали его расходы из своего кармана.

Как сообщается, мужчина обещал спутницам вознаграждение. Женщины тратились на его роскошный образ жизни, пока не заподозрили обман. В августе одна из жертв обратилась в полицию.

Она рассказала, что гуляла с мужчиной по городу, за что он пообещал денег, но так и не заплатил. Полиция уже задержала мошенника. Расследование продолжается.

