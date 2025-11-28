Бездомный жил за счет пяти женщин

День матери
SCMP: бездомный китаец выдавал себя за бизнесмена и жил за счет женщин

Полиция Китая Полиция Китая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бездомный китаец за 10 дней обманул пять женщин, выдавая себя за богатого человека, сообщает South China Morning Post (SCMP). «Нанятые» им в «компанию» девушки оплачивали его расходы из своего кармана.

Как сообщается, мужчина обещал спутницам вознаграждение. Женщины тратились на его роскошный образ жизни, пока не заподозрили обман. В августе одна из жертв обратилась в полицию.

Она рассказала, что гуляла с мужчиной по городу, за что он пообещал денег, но так и не заплатил. Полиция уже задержала мошенника. Расследование продолжается.

Ранее в Италии мужчина на протяжении трех лет держал останки своей матери в подвале и продолжал получать ее пенсию. Он даже надевал ее одежду, использовал помаду, красил ногти и носил парик, чтобы не вызвать подозрений. Соцработники заподозрили неладное и сообщили в полицию. Правоохранители провели обыск в его доме и обнаружили там мумифицированные останки женщины.

До этого Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с мошенницы 1 млн 132 тыс. рублей после того, как она выманила у супружеской пары крупную сумму денег. Аферистка предлагала помощь, в том числе «лечение волшебными палочками».

