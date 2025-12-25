Новый год — 2026
«Встретятся»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой

Поплавская: Алентова и Меньшов встретятся на небесах

Яна Поплавская Яна Поплавская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Владимир Меньшов и народная артистка РФ Вера Алентова встретятся на небесах, заявила актриса Яна Поплавская в Telegram-канале. Она назвала звездную чету потрясающими и талантливыми людьми.

Не стало Веры Алентовой. Теперь они снова встретятся на небесах. Царствие небесное и вечная память этим бесконечно талантливым и потрясающим людям, — написала она.

Ранее актриса Ирина Апексимова призналась, что новость о кончине Алентовой вызвала у нее глубокое потрясение. Она рассказала, что узнала о смерти актрисы от журналистов.

До этого стало известно, что на 84-м году жизни умерла Алентова. Печальную новость подтвердила пресс-служба Театра Пушкина, где актриса проработала 60 лет. Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

На смерть звезды фильма «Москва слезам не верит» отреагировал и телеведущий Иван Ургант. По его словам, покойная актриса была человеком честным, прямым, добрым и красивым. Ургант назвал Алентову замечательным партнером.

