25 декабря 2025 в 14:28

Скончалась актриса Вера Алентова

Актриса Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет

Вера Алентова Вера Алентова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Не стало актрисы Веры Алентовой, ей было 83 года, сообщили в пресс-службе Театра имени Пушкина. Представители учреждения уточнили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична, — написали в театре.

Ранее журналисты сообщили, что Алентова почувствовала недомогание на прощании с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Актриса с букетом алых гвоздик приехала на такси ко входу в театр к концу церемонии. Однако, по версии источника, Алентова не смогла поехать на похороны из-за проблем со здоровьем. По информации журналистов, во время траурной церемонии ей стало плохо с сердцем — потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что в июне в СМИ появлялась информация о якобы госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит». Однако позже ее дочь, телеведущая Юлия Меньшова, опровергла слухи об операции, которую якобы делали Алентовой. Тогда она сообщала, что мать чувствует себя хорошо.

