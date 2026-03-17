17 марта 2026 в 14:25

«Соскучилась по движняку»: Zivert призналась, что рада возвращению на сцену

Певица Zivert (Юлия Зиверт)
Певица Zivert (настоящее имя — Ю́лия Зиверт) на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ», которая в этом году проходит под названием «Движение», призналась, что рада своему возвращению на сцену. Артистка поделилась, что скучала по светской суете и живому общению, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне захотелось вернуться в этот оборот. <...> Я очень соскучилась по движению. Кстати, очень в тему называется в этом году премия («Премия Муз-ТВ 2026. Движение». — NEWS.ru)... [Соскучилась] по вот этому какому-то движняку общему. Шла сюда и, честно говоря, так волновалась тут сидеть под камерами, я в последнее время нечасто это делаю. А сейчас сижу: так хорошо! — рассказала артистка.

Zivert вернулась к творческой деятельности после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем. Артистка прокомментировала свое возвращение, отметив пользу перерыва для переоценки жизни и баланса. Это был второй перерыв певицы за карьеру.

Ранее певица Лолита Милявская на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» призналась, что считает стоящими лишь два своих брака из пяти. По ее словам, один из мужей, которых она действительно любила, уже умер, а второй сейчас живет за границей.

Замира Евтых
Виктория Колодонова
Оксана Прачёва
