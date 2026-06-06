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06 июня 2026 в 19:02

Беременная Аверина вышла в свет и рассказала, где будет рожать

Гимнастка Аверина заявила, что будет рожать в Нижнем Новгороде

Дина Аверина Дина Аверина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Беременная гимнастка Дина Аверина заявила на вручении премии МУЗ-ТВ 2026, что будет рожать у себя на родине, в Нижнем Новгороде. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, рожать нужно там, где хорошие врачи.

Мы придерживаемся того, что где хорошие врачи, которым мы можем доверять, там мы и будем рожать. Поэтому рожаем в Нижнем [Новгороде], на моей родине, — заявила она.

До этого стало известно, что актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили в соцсетях о рождении первого совместного ребенка. У пары родился сын, которого назвали Лео. Для Акиньшиной Лео стал четвертым ребенком. Ее старший сын Филипп родился в браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. Подростку исполнилось 16 лет. От кинопродюсера Арчила Геловани у Акиньшиной двое детей — сын Константин и дочь Эми.

Ранее Аверина заявила, что ее супруг, фигурист Дмитрий Соловьев, считает свой первый брак ошибкой. В интервью олимпийской медалистке Яне Батыршиной на YouTube она рассказала, что муж женился в первый раз и завел ребенка слишком рано. Аверина также передала слова Соловьева, который признавался, что сам не понимает, «о чем вообще думал» в молодости.

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