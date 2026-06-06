Кудрявцева, Лепс, «обновленный» Киркоров: фото NEWS.ru с церемонии МУЗ-ТВ
Певец Филипп Киркоров, получивший награду в номинации «Ренессанс года», на церемонии вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение в Live Арене в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве в концертном зале «Live Арена» проходит торжественная церемония вручения премии МУЗ-ТВ 2026. Это главная ежегодная музыкальная награда, которую получают отечественные музыканты за достижения в сфере популярной музыки.
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Какие наряды выбрали артисты для МУЗ-ТВ, в каком настроении пребывают и кто еще из звезд посетил красную дорожку — в галерее NEWS.ru.
Марина Кравец, Дима Масленников, Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Регина Тодоренко на красной дорожке перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Милана Хаметова перед началом церемонии вручения XXI премии МУз-ТВ» на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Марго Овсянникова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Егор Дружинин с супругой перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дава Манукян и Владимир Маркони перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и адвокат Анатолий Кучерена перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Zivert перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Виктория Дайнеко с мужем перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Ткачук (вокалистка группы «Моя Мишель») перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Митя Фомин перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и ее жених Ильдар Гайнутдинов перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Корни» перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лена Катина перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Петр Дранга и Агата Муциниеце перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Комики Ира Мягкова и Наташа Борисова (слева направо) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Seville (Севиль Велиева — солистка группы Artik & Asti) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Супруги — фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина и их дочь Анастасия (справа) перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина и ее директор Сергей Пудовкин перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Анита Цой перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продюсер Яна Рудковская перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение в Live Арене в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Лиза Арзамасова перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru