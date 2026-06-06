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06 июня 2026 в 20:45

Кудрявцева, Лепс, «обновленный» Киркоров: фото NEWS.ru с церемонии МУЗ-ТВ

Певец Филипп Киркоров, получивший награду в номинации «Ренессанс года», на церемонии вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение в Live Арене в Москве Певец Филипп Киркоров, получивший награду в номинации «Ренессанс года», на церемонии вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение в Live Арене в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве в концертном зале «Live Арена» проходит торжественная церемония вручения премии МУЗ-ТВ 2026. Это главная ежегодная музыкальная награда, которую получают отечественные музыканты за достижения в сфере популярной музыки.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и ее супруг-фигурист Дмитрий Соловьев, которые скоро станут родителями, поделились, что уже выбрали роддом, в котором их малыш появится на свет. Это учреждение в родном для спортсменки Нижнем Новгороде.

Певица Анита Цой в беседе с NEWS.ru посетовала, что ее сын никак не может найти себе спутницу жизни. По словам артистки, у родителей критерий выбора потенциальной невестки лишь один — «чтобы сын был с нею счастлив».

С особыми чувствами гости шоу встречали Филиппа Киркорова. Накануне прошел слух, будто он сделал пластическую операцию на нос. Гостям шоу было интересно посмотреть на изменения во внешности народного артиста России.

Композитор Виктор Дробыш и музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта прокомментировали новость о возрождении «Фабрики звезд». Аксюта сказал, что возвращение проекта ожидается фееричным — «у Первого канала всегда классные шоу». Дробыш напомнил, что многие нынешние звезды возраста 40–45 лет — выходцы из «фабрик» разных лет.

Какие наряды выбрали артисты для МУЗ-ТВ, в каком настроении пребывают и кто еще из звезд посетил красную дорожку — в галерее NEWS.ru.

Марина Кравец, Дима Масленников, Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Регина Тодоренко на красной дорожке перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Марина Кравец, Дима Масленников, Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и Регина Тодоренко на красной дорожке перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Филипп Киркоров на красной дорожке перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на Live Арене»
Актриса Екатерина Волкова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Милана Хаметова перед началом церемонии вручения XXI премии МУз-ТВ» на «Live Арене»
Милана Хаметова перед началом церемонии вручения XXI премии МУз-ТВ» на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Марго Овсянникова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Марго Овсянникова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Егор Дружинин с супругой перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Егор Дружинин с супругой перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дава Манукян и Владимир Маркони перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Дава Манукян и Владимир Маркони перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и адвокат Анатолий Кучерена перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Лера Кудрявцева, Владимир Маркони и адвокат Анатолий Кучерена перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Zivert перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Певица Zivert перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Виктория Дайнеко с мужем перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Певица Виктория Дайнеко с мужем перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Певец Григорий Лепс перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Ткачук (вокалистка группы «Моя Мишель») перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Татьяна Ткачук (вокалистка группы «Моя Мишель») перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Митя Фомин перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Певец Митя Фомин перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и ее жених Ильдар Гайнутдинов перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фигуристка Евгения Медведева и ее жених Ильдар Гайнутдинов перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Корни» перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Группа «Корни» перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лена Катина перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Певица Лена Катина перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Петр Дранга и Агата Муциниеце перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Петр Дранга и Агата Муциниеце перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Комики Ира Мягкова и Наташа Борисова (слева направо) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Комики Ира Мягкова и Наташа Борисова (слева направо) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Seville (Севиль Велиева — солистка группы Artik & Asti) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Певица Seville (Севиль Велиева — солистка группы Artik & Asti) перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Актриса Анна Пересильд перед началом церемонии вручения XXI премии МУЗ-ТВ на «Live Арене»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Супруги — фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина и их дочь Анастасия (справа) перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Супруги — фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина и их дочь Анастасия (справа) перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лариса Долина и ее директор Сергей Пудовкин перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Певица Лариса Долина и ее директор Сергей Пудовкин перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Анита Цой перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Певица Анита Цой перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Певица Лолита Милявская перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продюсер Яна Рудковская перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Продюсер Яна Рудковская перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение в Live Арене в Москве
Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение в Live Арене в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Певец Дима Билан перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Лиза Арзамасова перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Актриса Лиза Арзамасова перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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