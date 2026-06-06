Кудрявцева, Лепс, «обновленный» Киркоров: фото NEWS.ru с церемонии МУЗ-ТВ

Певец Филипп Киркоров, получивший награду в номинации «Ренессанс года», на церемонии вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение в Live Арене в Москве

В Москве в концертном зале «Live Арена» проходит торжественная церемония вручения премии МУЗ-ТВ 2026. Это главная ежегодная музыкальная награда, которую получают отечественные музыканты за достижения в сфере популярной музыки.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и ее супруг-фигурист Дмитрий Соловьев, которые скоро станут родителями, поделились, что уже выбрали роддом, в котором их малыш появится на свет. Это учреждение в родном для спортсменки Нижнем Новгороде.

Певица Анита Цой в беседе с NEWS.ru посетовала, что ее сын никак не может найти себе спутницу жизни. По словам артистки, у родителей критерий выбора потенциальной невестки лишь один — «чтобы сын был с нею счастлив».

С особыми чувствами гости шоу встречали Филиппа Киркорова. Накануне прошел слух, будто он сделал пластическую операцию на нос. Гостям шоу было интересно посмотреть на изменения во внешности народного артиста России.

Композитор Виктор Дробыш и музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта прокомментировали новость о возрождении «Фабрики звезд». Аксюта сказал, что возвращение проекта ожидается фееричным — «у Первого канала всегда классные шоу». Дробыш напомнил, что многие нынешние звезды возраста 40–45 лет — выходцы из «фабрик» разных лет.

Какие наряды выбрали артисты для МУЗ-ТВ, в каком настроении пребывают и кто еще из звезд посетил красную дорожку — в галерее NEWS.ru.