Дробыш назвал главное отличие «Фабрики звезд» от других проектов

Главное отличие «Фабрики звезд» от других музыкальных телепроектов заключалось в том, что там по-настоящему учили музыке и растили артистов с полного нуля, заявил российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в комментарии корреспондентам NEWS.ru. На премии МУЗ-ТВ 2026 он подчеркнул, что «Фабрика звезд» была единственным проектом такого формата.

«Фабрика звезд» отличалась от всех остальных проектов тем, что там реально занимались музыкой. <...> Это был единственный проект, который действительно занимался развитием молодого человека с нуля, — сказал он.

По словам продюсера, многие звезды 2000-х, которые участвовали в этом телепроекте, до сих пор знамениты и ведут активную музыкальную деятельность. В пример он привел таких исполнителей, как Стас Пьеха, Ирина Дубцова и Полина Гагарина.

На сегодняшний день все молодые звезды, которые родились в нулевые, до сих пор «живут». <...> И Пьеха, и Дубцова, и много других ребят, и Полина Гагарина, они все выходцы с «Фабрики звезд», а не из каких-то других проектов, — уточнил он.

Ранее беременная гимнастка Дина Аверина на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ 2026 сообщила, что рожать будет в родном Нижнем Новгороде. По ее словам, рожать стоит там, где работают хорошие специалисты.