«О чем вообще думал»: Аверина выдала секрет супруга о первом браке в 17 лет Аверина заявила, что Соловьев считает свой первый брак ошибкой

Гимнастка Дина Аверина заявила, что ее супруг, фигурист Дмитрий Соловьев, считает свой первый брак ошибкой. В интервью олимпийской чемпионке Яне Батыршиной на YouTube она рассказала, что муж женился в первый раз и завел ребенка слишком рано. Аверина также передала слова Соловьева, который признавался, что сам не понимает, «о чем вообще думал» в молодости.

Он мне говорил, что в СМИ могут писать многое, но это не так. Еще что слишком рано женился, ребенок есть, но при этом сейчас только понял: это была ошибка, — подчеркнула Аверина.

Соловьев в 17 лет женился на фигуристке Екатерине Лобановой. Через четыре года у пары родился сын Александр, однако позже спортсмен ушел из семьи. В СМИ часто писали о романах Соловьева. Гимнастка отметила, что спокойно относится к таким слухам.

Спортсмены познакомились на проекте «Ледниковый период». Соловьев сделал предложение Авериной 14 февраля 2025 года. Свадьба состоялась 7 июля этого года.

Ранее Аверина рассказала, что ее приоритеты кардинально поменялись после замужества с Соловьевым. По ее словам, теперь на первом месте стоит семья, а уже потом — карьера.