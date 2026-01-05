Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 08:11

Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге

Врач Панфилова: длинные рукава спасут туристов в Индии от лихорадки денге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россияне должны быть аккуратными и внимательными при поездке в Индию, чтобы обезопасить себя от тропических болезней, предупредила врач российского посольства Наталья Панфилова в беседе с РИА Новости. По ее словам, туристам нужно носить одежду с длинными рукавами и использовать репелленты для защиты от укусов комаров — переносчиков малярии и лихорадки денге.

Панфилова подчеркнула, что особенно важно соблюдать меры предосторожности в часы наибольшей активности насекомых.

Так, в ноябре прошлого года в Дели зафиксировано всего 67 случаев заболевания малярией и 365 случаев заболевания лихорадкой денге, — отметила эксперт.

Малярия — опасное паразитарное заболевание, поражающее внутренние органы и требующее стационарного лечения. Лихорадка денге — вирусная инфекция, для которой не существует специфического лечения, а вакцинация возможна только для уже переболевших. Большинство случаев денге (более 80%) протекают легко, но возможны и тяжелые осложнения.

Ранее сообщалось, что отдыхающие в египетских отелях Хургады, Шарм-эш-Шейха и Сахль-Хашиша столкнулись с масштабной «эпидемией» клопов. Нашествие насекомых называют самым масштабным за последние 10 лет.

Денге
Индия
лихорадки
опасности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян
Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге
Бесплатные открытки и поздравления с Рождественским сочельником 6 января
Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера
Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!
Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату
Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Пленный украинский разведчик помог российским бойцам в атаках на ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика
Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА
В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых
Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.