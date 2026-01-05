Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге

Россияне должны быть аккуратными и внимательными при поездке в Индию, чтобы обезопасить себя от тропических болезней, предупредила врач российского посольства Наталья Панфилова в беседе с РИА Новости. По ее словам, туристам нужно носить одежду с длинными рукавами и использовать репелленты для защиты от укусов комаров — переносчиков малярии и лихорадки денге.

Панфилова подчеркнула, что особенно важно соблюдать меры предосторожности в часы наибольшей активности насекомых.

Так, в ноябре прошлого года в Дели зафиксировано всего 67 случаев заболевания малярией и 365 случаев заболевания лихорадкой денге, — отметила эксперт.

Малярия — опасное паразитарное заболевание, поражающее внутренние органы и требующее стационарного лечения. Лихорадка денге — вирусная инфекция, для которой не существует специфического лечения, а вакцинация возможна только для уже переболевших. Большинство случаев денге (более 80%) протекают легко, но возможны и тяжелые осложнения.

