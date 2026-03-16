Азиатская страна значительно увеличила закупки российской нефти

Индия значительно нарастила закупки российской нефти, заявил журналистам замминистра торговли республики Раджеш Агарвал. Увеличение импорта топлива стало следствием повышения цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Объемы закупок у России возросли, — сказал Агарвал.

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent выросла до $104 (8,3 тыс. рублей) за баррель после атаки США на иранский остров Харк, имеющий важное значение для экспорта топлива. Отмечается, что мировые цены на топливо растут на 1–1,5%.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поступление российской нефти на мировой рынок поможет стабилизировать его. Так он прокомментировал решение Вашингтона снять санкции с операций по продаже нефти из РФ, которая была загружена на суда до 12 марта.

В свою очередь директор «S+Консалтинг» Ольга Ошарова сообщила, что российский бюджет получает около $1,6 млрд (130 млрд рублей) дополнительных доходов в месяц при росте мировых цен на нефть на $10 (802 рубля) за баррель. Эксперт отметила, что при таком подорожании месячная экспортная выручка увеличивается примерно на $2,1 млрд (168 млрд рублей) без учета дифференциации на нефть и нефтепродукты.