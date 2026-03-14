14 марта 2026 в 09:04

Российской нефти предрекли роль «лекарства» для мирового рынка

Песков: поступление нефти из России на мировой рынок поможет стабилизировать его

Дмитрий Песков
Поступление российской нефти на мировой рынок поможет стабилизировать его, заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение Вашингтона снять санкции с операций по продаже нефти из РФ, которое было загружено на суда до 12 марта.

Российская нефть необходима. <...> И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Европа оказалась в сложной и фактически безвыходной ситуации после решения США смягчить ограничения в отношении российской нефти. Аналитики считают, что ослабление санкционного давления на российский энергетический сектор стало переломным моментом для стран Запада с начала СВО.

До этого стало известно, что сотрудники МИД Шри-Ланки вызвали посла России в стране Левана Джагаряна и передали просьбу обеспечить им поставки энергоносителей. Как уточнил пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов, соответствующее обращение направят в Москву.

