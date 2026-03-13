Еще одна страна попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей

Сотрудники МИД Шри-Ланки вызвали посла России в стране Левана Джагаряна и передали властям РФ просьбу обеспечить им поставки энергоносителей, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее обращение направят в Москву.

В ходе встречи Виджита Херат (глава МИД Шри-Ланки — NEWS.ru) обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в Шри-Ланку, — отметил Рогов.

Ранее заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявил о подготовке к переговорам по закупкам сырой нефти у России. Он отметил, что запасов топлива у страны хватит для переработки на 98 дней. Заместитель премьер-министра добавил, что ситуацию с поставками сильно осложнила эскалация на Ближнем Востоке.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видит в действиях Вашингтона по смягчению «нефтяных» санкций против России попытку стабилизировать энергетические рынки. До этого американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений с 100 млн баррелей нефти РФ, находящихся в транзите.