В Кремле рассказали, что кроется за снятием США «нефтяных» санкций Песков: снятие США санкций говорит о попытке нормализовать энергетические рынки

Москва видит в действиях Вашингтона по смягчению «нефтяных» санкций против России попытку стабилизировать энергетические рынки, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. До этого американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений с 100 млн баррелей нефти РФ, находящихся в транзите.

В данном случае мы видим действие Соединенных Штатов, попытка стабилизировать энергетические рынки, — отметил Песков.

До этого он заявил, что текущая ситуация на мировых энергетических рынках чревата нарастанием кризиса. Как уточнил представитель Кремля, смягчение ограничений для российской нефти может стабилизировать ситуацию.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото президента РФ Владимира Путина, выгуливающего президента США Дональда Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.