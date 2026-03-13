Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри В Соликамске сугроб с крыши упал на машину с водителем внутри и смял ее

В Соликамске Пермского края сугроб, соскользнувший с крыши, смял автомобиль, в котором находился водитель, передает Telegram-канал Ural Mash. Мужчина попал под завалы у торгового центра «Гостиный двор», но ему удалось выбраться благодаря помощи прохожих. О том, в каком состоянии он находится, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве глыба льда упала на автомобиль BMW X6 Competition в Окружном проезде. Мужчина, находившийся в машине, не пострадал. У автомобиля серьезно деформированы крыша и капот, повреждена подвеска и лобовое стекло. Предварительный размер ущерба составляет примерно 13 млн рублей.

До этого сотрудница Высшей школы экономики погибла после того, как на нее обрушилась ледяная глыба. Прибывшие медики сразу же начали оказывать помощь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас проводится расследование для выяснения всех деталей произошедшего.