25 декабря 2025 в 19:08

Жители Соликамска остались без отопления в аномальные морозы

Прокуратура проверит отключение отопления в Соликамске во время морозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прокуратура Пермского края проверит работу коммунальных служб после отключения отопления в доме на улице 20-летия Победы в Соликамске во время анормальных морозов, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, из-за аварии на теплосетях отопление частично пропало сразу в нескольких квартирах.

В прокуратуре подчеркнули, что ремонтные бригады уже работают на объекте, но ситуация осложняется критическими погодными условиями: в регионе установились экстремальные морозы. Минувшей ночью температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов. В таких условиях отсутствие отопления в жилых помещениях представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

В случае выявления нарушений ведомство примет жесткие меры в отношении коммунальных служб. Прокуратура также намерена выяснить причины аварии и оценить готовность инженерных сетей к зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что в Бурятии семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом. Родители установили дизельный генератор после того, как их дом отключили от электроснабжения из-за неоплаченных счетов.

морозы
отопление
ЖКХ
Соликамск
Пермский край
