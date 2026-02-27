В России предрекли рост спроса на рыночную ипотеку Доцент Щербаченко: рост спроса на рыночную ипотеку придется на 2027 год

Увеличение спроса на рыночную ипотеку в России ожидается во втором квартале 2027 года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, на это повлияет дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Сейчас спрос на рыночную ипотеку снижается. По итогам 2025 года россияне оформили 1 млн ипотечных кредитов на 4,4 трлн руб., что на 26% меньше в количественном выражении и на 9% — в денежном, чем годом ранее. Она, на мой взгляд, станет массовым явлением ко второму-третьему кварталу 2027 года. Спрос вернется в активную фазу, если ключевая ставка будет близкой или ниже 9%. Базовый сценарий Банка России предполагает средний ключ в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–9,0% в 2027 году. Полагаю, до конца 2026 года он снизится до 12%, — поделился Щербаченко.

Он добавил, что популярность вкладов среди граждан не уменьшится даже после того, как банки снизят процентные ставки. По мнению Щербаченко, есть две причины для этого: во-первых, вклады до 1,4 млн рублей защищены Агентством по страхованию вкладов, а во-вторых, депозиты остаются простым и удобным способом хранения денег. Доцент указал, что на 1 января 2026 года общая сумма средств граждан в банках достигла 67 трлн рублей.

Сегодня для более эффективного накопления средств стоит рассмотреть возможность использования нескольких вкладов на три-шесть месяцев для целей накопить на отдых, ремонт, лечение или более дорогие покупки. Вклад более чем полгода или год подойдет для накопления первого взноса на ипотеку. Открытие депозита в любом случае остается на усмотрение владельца средств и в большинстве своем зависит от финансовых целей, — резюмировал Щербаченко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть условия семейной ипотеки. Глава государства предложил расширить возможности программы, включив в нее покупку жилья на вторичном рынке.