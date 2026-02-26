Налог на вклады в 2026 году: как рассчитать, кому, сколько и когда платить

Из-за рекордной ключевой ставки в 2025 году (21%) доходы россиян по вкладам резко возросли. Вкладчики заработали почти 10 трлн рублей. При этом увеличилась сумма налога, которую предстоит заплатить с этих средств. Кому, сколько и когда придется отдать деньги государству, кого освободят от уплаты налога — в материале NEWS.ru.

Что такое налог на вклады

Налог на вклады — это подоходный налог (НДФЛ), который взимается с процентов, полученных по банковским депозитам. Формально он действует с 1 января 2021 года, но первое время работал в спящем режиме. Из-за моратория, действовавшего в 2022 и 2023 годах, вкладчики были освобождены от этих выплат.

Все изменилось в 2024-м — тогда россияне впервые отчитались за доходы, полученные в 2023 году.

В 2026-м налогоплательщикам предстоит уплатить налог за доходы, полученные в течение 2025 года, сказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Как рассчитывается налог на вклады

Платить налог с доходов по вкладам должны те, кто является налоговым резидентом России и чей общий процентный доход по всем счетам и депозитам в российских банках за 2025 год оказался выше необлагаемого лимита, отметил Кузнецов.

«Налог взимается с процентов, которые начислил банк, а не с самих денег, которые вы положили на вклад. При этом доходы от всех ваших вкладов (даже если они открыты в разных банках) суммируются, чтобы определить общую сумму для налогообложения», — подчеркнул эксперт.

Если «заработанные» средства уложились в установленный лимит, то налоговая служба вас не побеспокоит.

Размер этого лимита плавает вместе с ключевой ставкой Центробанка. Он рассчитывается следующим образом: максимальное значение ключевой ставки за отчетный год умножают на 1 млн рублей. Для доходов, полученных в 2025 году, максимальная ставка составила 21% годовых. Умножив миллион на 21%, получаем 210 тысяч рублей. Это и есть необлагаемая сумма. Существует приятный бонус: можно забыть о налоге, если ставка по вкладу была ниже 1% — такие проценты в расчет не берут.

Представим, что за 2025 год вы положили в банк определенную сумму, после чего вам начислили проценты на общую сумму в 270 тыс. рублей. Отнимаем от этой цифры лимит (210 тыс.) и получаем 60 тыс. рублей превышения. С этой суммы вам придется заплатить налог по стандартной ставке 13%. Итого: 60 тыс. рублей × 13% = 7800.

Если у вас были открыты валютные вклады, то они также не останутся незамеченными. Налоговая служба учтет проценты — их пересчитают в рубли по курсу Центробанка на тот день, когда банк их выплатил.

Какую сумму налога нужно заплатить вкладчикам в 2026 году

Сумма процентного дохода, превышающая необлагаемый лимит, облагается налогом на доходы физических лиц. В 2025 году в России ввели новую прогрессивную шкалу НДФЛ, однако для доходов от процентов по вкладам сохраняется двухступенчатая система ставок, отметил Кузнецов.

При совокупном годовом доходе (налоговой базе) до 2,4 млн рублей включительно применяется ставка 13%, а при доходе свыше 2,4 млн рублей — 15%.

«Эти ставки применяются к общей сумме налоговых баз физического лица, включая проценты по вкладам. Если общие доходы гражданина (зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и др.) превышают порог в 2,4 млн рублей, к сумме превышения будет применена повышенная ставка 15%», — уточнил Кузнецов.

Когда и как нужно уплачивать налог с процентов по вкладам

Банки не удерживают налог, а выплачивают все начисленные проценты. Налогоплательщики должны самостоятельно заплатить налог до 1 декабря 2026 года любым удобным способом, сказал в беседе с NEWS.ru глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

По его словам, сведения о процентных доходах налогоплательщиков из всех источников аккумулируются у налоговых органов. Они рассчитывают сумму налога по окончании года с учетом вычета и доводят информацию до налогоплательщиков.

Налоговые уведомления рассылаются до 1 ноября через личный кабинет налогоплательщика и заказным письмом.

