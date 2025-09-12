Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год

С доходов по вкладам за 2024 год необходимо уплатить налог по ставкам 13% или 15%, заявила NEWS.ru юрист налоговой практики FTL Advisers Милена Назранова. В случае, если совокупный доход не превышает 5 млн рублей, применяется ставка 13%. Если доход больше — с превышения 5 млн ставка уже 15%, отметила эксперт.

Налоговая ставка по доходам в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, полученных в 2024 году, установлена в размере 13-15% в зависимости от совокупного дохода. Если совокупный доход меньше 5 млн рублей, то ставка в таком случае составит 13%, если больше 5 млн — с превышения 5 млн рублей налоговая ставка — 15%, — сказала Назранова.

По ее словам, налогоплательщик должен уплатить налог за доходы, полученные в 2024 году, на основании налогового уведомления не позднее 1 декабря 2025 года.

Ранее гендиректор юридической компании «Митра», член совета Международной ассоциации юристов и консультантов Юрий Мирзоев рассказал, что в 2025 году налог на доходы по депозитам за 2024 год платят только с суммы процентов, превышающей 210 тыс. рублей за все вклады. Он подчеркнул, что граждане могут рассчитать НДФЛ уже сейчас. Информация о процентных доходах за прошлый год уже есть в личных кабинетах налогоплательщиков, добавил юрист.