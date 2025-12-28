Россиянам дали прогноз по ставкам банковских вкладов на 2026 год Аналитик Петроневич: в 2026 году ставки по банковским вкладам будут 11,5-12%

В 2026 году ставки по банковским вкладам могут опуститься до 11,5-12%, заявил РБК руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. По его мнению, при сохранении инфляции на уровне 4-5% это обеспечит спрос на банковские продукты.

Максимальная ставка по вкладам по топ-10 кредитных организаций в течение следующего года может опуститься до 11,5–12% при условии снижения ключевой ставки до 12%, — сказал Петроневич.

Директор департамента розничного бизнеса Цифра банка Юрий Эйдинов придерживается аналогичного мнения. Согласно его прогнозу, в начале года диапазон ставок начнется от 16%, однако потом все зависит от инфляции.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Также стало известно, что в 2025 году объем валюты россиян на вкладах по сравнению с 2022 годом упал более чем в два раза. В начале года ее объем составлял $93 млрд. К сентябрю 2025-го объем валюты сократился до $40 млрд.