07 декабря 2025 в 09:42

Раскрыто, на сколько сократилась сумма валюты на вкладах россиян

Сумма валюты на вкладах жителей России сократилась в два раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году объем валюты россиян на вкладах по сравнению с 2022 годом упал более чем в два раза, сообщило издание «РБК» со ссылкой на Банк России. Уточняется, что при этом «большая часть денег может быть сосредоточена в руках буквально „пары десятков“ человек».

В материале говорится, что в начале объем валюты составлял $93 млрд. К сентябрю 2025 года он сократился до $40 млрд, подчеркнули эксперты.

Ранее финансовый аналитик Андрей Верников спрогнозировал, что курс доллара составит 86 рублей к концу 2025 года. По его словам, давление на национальную валюту со стороны торгового баланса будет сохраняться в ноябре и декабре. Причиной тому станет, по словам эксперта, подготовка людей к Новому году. Он также добавил, что серьезного падения доллара ждать не приходится.

До этого председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ Александр Гриф заявил, что российский рубль в декабре продолжит постепенно слабеть относительно основных валют. По словам эксперта, в начале 2025 года дорогие энергоресурсы и высокое сальдо торгового баланса поддерживали рубль, однако к зиме ситуация изменилась.

