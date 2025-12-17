Экономист раскрыл, каким будет курс доллара к концу 2025 года Экономист Бархота: к концу 2025 года доллар может достичь 105 рублей

К концу 2025 года прогнозируется рост курса доллара США до уровня 105 рублей за единицу, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Минимальный порог, по его мнению, будет установлен на отметке не менее чем в 92 рубля.

Если говорить о курсе доллара, который сформируется к концу 2025 года, то он должен быть в компромиссном коридоре между управляемой девальвацией и относительно спокойным уровнем, чтобы не вызвать виток новой инфляции, то есть между уровнем 92–105 рублей за доллар, — предположил Бархота.

Он подчеркнул, что для проведения девальвации необходимо сочетание нескольких факторов. По мнению Бархоты, ключевым элементом является валютная либерализация, включая возможность перевода иностранной валюты, как это уже сделал Банк России.

Более низкая ставка должна быть в рублях для того, чтобы убрать навес спроса на российскую валюту. Также возможны какие-то интервенции или операции на открытом рынке. Комбинация этих факторов способна вызвать управляемую девальвацию до уровня приблизительно 92–95 рублей за доллар. Скорее всего, этот уровень и в наибольшей степени комфортен для текущей ситуации, — резюмировал Бархота.

Ранее аналитик агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко заявил, что укрепление китайской валюты выгодно для России. По его словам, сильный юань увеличивает экспортную выручку российских компаний.