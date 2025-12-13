Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 08:53

Названа польза укрепления юаня для России

Финансовый аналитик Лысенко назвал укрепление юаня позитивным для России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Усиление китайской валюты выгодно для России, поскольку чем крепче юань, тем больший объем экспортной выручки получают отечественные компании, заявил РИА Новости аналитик агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Он объяснил, что сегодня юань, наряду с долларом и евро, стал одной из ключевых иностранных валют, в которых Россия осуществляет международные расчеты.

Соответственно, тем комфортнее себя чувствуют компании-экспортеры и бюджет, — добавил аналитик.

Китай остается одним из ключевых торговых партнеров России. Товарооборот между двумя странами демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2024 года он увеличился на 1,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув рекордных $244,819 млрд (1,9 трлн рублей).

Ранее стало известно, что страны европейской элиты к 2030 году ожидает стагнация экономики. Экономист Николай Гапоненко предупредил, что ЕС импортирует СПГ из США по ценам значительно выше российских. Также речь идет о зависимости Европы от американских вооружений и растущих расходах для выполнения обязательств перед НАТО.

юани
рубли
импорт
торговля
финансы
