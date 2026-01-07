Атака США на Венесуэлу
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини

Сидни Суини снялась полностью обнаженной в золотой краске

Сидни Суини Сидни Суини Фото: Barbara Hine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актриса Сидни Суини снялась полностью обнаженной в фотосессии для журнала W Magazine. Тело звезды для съемки покрыли золотой краской, повторив образ из фильма «Голдфингер» 1964 года, в котором главная героиня Ширли Итон погибает после окрашивания кожи в золотой цвет.

Суини рассказала о работе над последними ролями и подходе к актерской профессии. По словам актрисы, она участвовала в создании психологического триллера «Горничная» с самого начала, включая работу над сценарием и постановкой мира героев.

Знаменитость также объяснила, что стремится отделять себя от персонажей, чтобы не переносить эмоции и переживания ролей в личную жизнь, а в биографической картине «Кристи» физически трансформировалась для роли боксера, набрав около 14 килограммов.

Я всегда училась отделять себя от своих персонажей и не вкладывать собственные мысли или воспоминания в сцену. Когда говорят «снято», я могу просто выйти из этого и вернуться к себе, — отметила Суини.

Ранее Суини не стала извиняться за скандальную рекламу джинсов American Eagle, заявив, что ситуация никак не повлияла на нее. Конфликт разразился из-за фразы «у Сидни Суини отличные джинсы», где обыгрывалось созвучие английских слов jeans (джинсы) и genes (гены). Критики усмотрели в этом пропаганду превосходства «белой расы», указывая на светлые волосы и голубые глаза актрисы.
