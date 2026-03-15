Раскрыт секрет успеха россиян на Паралимпиаде Рожков: за четыре года отстранения паралимпийцы расширили календарь соревнований

Российское паралимпийское движение смогло адаптироваться к отстранению от международных соревнований, заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. По его словам, которые передает ИС «Вести», это произошло благодаря увеличению количества внутренних турниров.

Нам удалось в эти годы значительно расширить календарь внутренних соревнований. Кроме того, не секрет, что наши паралимпийцы очень здорово участвовали в соревнованиях среди здоровых спортсменов. То есть уровень спортивного мастерства в календаре соревнований удалось сохранить, — заявил он.

По его словам, государство продолжает финансировать подготовку паралимпийцев. Он добавил, что всегда говорил спортсменам, чтобы они тренировались и не обращали внимание на то, что пишут и говорят в недружественных СМИ.

Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая серебро на соревнованиях по гигантскому слалому на Паралимпийских играх в Италии, рассказала, что не слышала каких-либо враждебных высказываний. В беседе с журналистами она отметила, что соперницы ее поздравляют со вторым местом.