Ворончихина раскрыла реальную обстановку на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, завоевавшая серебро на соревнованиях по гигантскому слалому на Паралимпийских играх в Италии, рассказала, что не слышала каких-либо враждебных высказываний. В беседе с журналистами она отметила, что соперницы ее поздравляют со вторым местом, передает РИА Новости.

Девчонки хорошие. Не было враждебных высказываний, тоже поздравляют. Хочу завершить игры с хорошим настроением. Честно, сегодня было очень тяжело. Эту медаль посвящаю тренерскому составу, — сказала она.

В четверг 12 марта стало известно, что Ворончихина завоевала серебро. Таким образом, у нее полный комплект наград на этой Паралимпиаде: ранее она уже взяла золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Тем временем министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что мировой спорт устал от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях, а сторонники бойкота остаются в меньшинстве. Так он прокомментировал инцидент на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии — неуважение было проявлено к спортсменке из РФ Анастасии Багиян.