12 марта 2026 в 16:14

Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха

Актер Плотников назвал катание на сноуборде своим любимым видом отдыха

Константин Плотников Константин Плотников Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что катание на сноуборде — это его самый любимый вид отдыха. Актер признался, что в свободное от работы время предпочитает заниматься спортом.

Мечтаю вырваться дней на пять на склон и покататься на сноуборде! Это для меня лучший отдых. И вообще мне важно, чтобы ежедневно присутствовал спорт: в зал перед репетицией сходишь — на весь день энергия! Полежать дома под сериал с вкусняшками не для меня, порой после такого «отдыха» даже больше уставшим себя наутро чувствую, — поделился Плотников.

Актер добавил, что, помимо спорта, ему очень интересна психология. По словам артиста, прежде всего он увлечен чтением серьезных трудов, в частности, работ Карла Юнга, Зигмунда Фрейда и Эриха Фромма.

Ранее актер Юрий Стоянов рассказал, что песни в его музыкальном альбоме «Селфи» можно сопоставить с короткометражками и даже мультфильмами. Он отметил, что больше половины композиций в проекте абсолютно новые.

актеры
шоу-бизнес
спорт
отдых
