Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха

Звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что катание на сноуборде — это его самый любимый вид отдыха. Актер признался, что в свободное от работы время предпочитает заниматься спортом.

Мечтаю вырваться дней на пять на склон и покататься на сноуборде! Это для меня лучший отдых. И вообще мне важно, чтобы ежедневно присутствовал спорт: в зал перед репетицией сходишь — на весь день энергия! Полежать дома под сериал с вкусняшками не для меня, порой после такого «отдыха» даже больше уставшим себя наутро чувствую, — поделился Плотников.

Актер добавил, что, помимо спорта, ему очень интересна психология. По словам артиста, прежде всего он увлечен чтением серьезных трудов, в частности, работ Карла Юнга, Зигмунда Фрейда и Эриха Фромма.

