Три развода, отказ от Голливуда, звездная болезнь: где сейчас Климова

Екатерина Климова стала известной благодаря своим ролям в фильмах и сериалах. Актриса получила множество наград, включая премию «Золотой орел». Как сложилась ее личная жизнь, как звезде удается поддерживать себя в форме?

Чем прославилась Климова

Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве. Она получила образование в Высшем театральном училище имени Щепкина.

Дебют актрисы состоялся в 2001 году в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений». Наибольшую популярность Климовой принесли картины «Грозовые ворота» и «Мы из будущего». Также она снималась в лентах «Бедная Настя», «Московские окна», «Влюбленные женщины», «Чума», «Мосгаз», «По законам военного времени» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 90 работ.

Также Климова увлекается пением. Песни в ее исполнении звучат в телесериалах «Игры в подкидного», «Бедная Настя» и «Точка кипения».

Как Климова поддерживает себя в идеальной форме

Недавно Екатерина Климова, которая является многодетной матерью, поделилась своими секретами красоты и поддержания идеальной фигуры. Она рассказала о том, как ухаживает за собой.

Со слов актрисы, ей удается поддерживать тело в прекрасной форме, соблюдая свой «внутренний устав». То есть путем проб и ошибок звездная брюнетка выработала для себя ряд правил, которые помогают ей выглядеть на все 100%.

«Это стиль жизни женщины: диеты, расписание, сон и прочее. Все это и дает результат. Без этого, особенно после 40 лет, не получится ничего. Никакие пластические операции не помогут, если регулярно не делать того, что нужно, чтобы выглядеть хорошо. В любом случае все зиждется на фундаменте под названием „здоровье“. Если человек заботится о нем, то всегда будет выглядеть хорошо», — заявила артистка.

В борьбе за молодость и красоту не обойтись без восстанавливающих процедур, отметила артистка, причем дело не только во внешности, но и в душе. Чтобы обрести гармонию, Екатерина посещает монастыри.

Как сложилась личная жизнь Климовой

Екатерина Климова впервые вышла замуж за ювелира Илью Хорошилова, с которым у нее родилась дочь Елизавета. Их брак продлился до 2004 года, после чего супруги расстались. В том же году актриса связала свою жизнь с актером Игорем Петренко, и в этом союзе у них родились сыновья Матвей и Корней. Однако в 2014 году и этот брак завершился разводом.

В 2022 году Климова подала в суд на Петренко из-за долга по алиментам в размере 6 млн рублей. Были ли впоследствии выплачены средства, артистка рассказывать отказалась.

В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла. В 2019 году супруги развелись.

«Наверное, люди разводятся, когда не могут жить вместе. Когда сложнее становится сосуществовать вместе, нежели решиться на развод. У меня было три развода — это всегда были разные причины и разные ситуации», — рассказывала она.

После развода с Месхи артистка не раскрывает подробностей личной жизни. В 2023 году в интервью Надежде Стрелец она призналась, что влюблена, но не стала раскрывать имя избранника.

Почему Климова отказалась от карьеры в Голливуде

Екатерина Климова рассказала в интервью, что получала приглашения на съемки в Голливуде, но всегда отказывалась.

«Я не знаю никакого языка, кроме русского. Я никогда не стремилась покорить Голливуд. Мне приходили предложения, пробы нужно было записать на английском языке. Я тут же понимала, что для меня эта дверь закрыта, и я не пыталась в нее стучать. У меня нет амбиций мирового масштаба», — сообщила она.

Климова в 48 лет не прекращает свою творческую карьеру. В 2026 году запланированы премьеры двух ее фильмов: «Айда» и «Порода».

Недавно в Москве состоялась 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». Климова получила награду за «Лучшую женскую роль на телевидении». Актриса призналась, что ждала ее долгие годы.

«Я надеюсь, что меня звездная болезнь не накроет с головой, что мне хватит ума просто двигаться дальше, просто знать, что у меня теперь есть вот такая ценная награда», — отметила она на вручении.

