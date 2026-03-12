Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026

«Жужжалка» передала пять новых странных посланий

Радиостанция УВБ-76 передала пять сообщений утром 12 марта

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «радио Судного дня», передала утром 12 марта пять новых посланий, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». В частности, в эфире прозвучали слова «примусный», «режоруан», «голубей», «кобочелн» и «подгорелый».

НЖТИ 79052 КОБОЧЕЛН 0295 0697, — говорится в одном из посланий.

В среду, 11 марта, в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало шесть сигналов, в том числе слово «греховный». Первое сообщение прозвучало в 12:45 по московскому времени, а второе, «опустение», — в 12:49 по московскому времени. Последний сигнал, «барак», прозвучал в 14:05 мск.

10 марта «Жужжалка» также выходила в эфир с загадочными посланиями. Сразу три зашифрованных сообщения прозвучали на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Вслед за словами «чад» и «абстракция» в эфире раздалось «бухозуд».

В феврале радиостанция передала 24 сообщения, включая слова «акрокрен», «баранка» и «придирчивый». Всплеск активности связан с плановыми полугодовыми учениями. Итоги и значения кодовых сигналов являются закрытой информацией.

