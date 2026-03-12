Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:29

Диетолог рассказала о пользе ананаса

Диетолог Соломатина: ананас поможет переварить мясо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ананас может способствовать перевариванию мяса из-за содержания бромелайна, рассказала LIFE.ru врач-диетолог Елена Соломатина. При этом на отметила, что фрукт не может помочь в сжигании жира.

Как потом выяснилось, бромелайн прекрасно расщепляет белок, но никак не жир. Поэтому его хорошо добавлять в шашлыки, в мясо, или съесть кусочек ананаса на десерт после употребления мяса, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что употребление ананаса может вызвать проблемы у людей с заболеваниями ЖКТ. По ее словам, фрукт способен расщеплять не только пищу, но и слизистую.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что сахарный сироп убивает всю пользу ананасов при консервации. Специалист подчеркнул, что в погоне за увеличением срока хранения их производители готовы пожертвовать полезными свойствами фрукта.

