Диетолог рассказала о пользе ананаса

Ананас может способствовать перевариванию мяса из-за содержания бромелайна, рассказала LIFE.ru врач-диетолог Елена Соломатина. При этом на отметила, что фрукт не может помочь в сжигании жира.

Как потом выяснилось, бромелайн прекрасно расщепляет белок, но никак не жир. Поэтому его хорошо добавлять в шашлыки, в мясо, или съесть кусочек ананаса на десерт после употребления мяса, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что употребление ананаса может вызвать проблемы у людей с заболеваниями ЖКТ. По ее словам, фрукт способен расщеплять не только пищу, но и слизистую.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что сахарный сироп убивает всю пользу ананасов при консервации. Специалист подчеркнул, что в погоне за увеличением срока хранения их производители готовы пожертвовать полезными свойствами фрукта.