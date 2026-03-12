Украинку лишили гражданства России за критику СВО

Уроженку Украины лишили российского гражданства из-за действий, угрожающих национальной безопасности, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, передает РИА Новости. Женщина переехала в Россию еще в 2013 году, трудилась на оборонном предприятии региона, где отвечала за хранение секретной документации, а также открыто выступала против спецоперации и переписывалась с украинскими националистами.

Установлено, что иностранка переехала в Россию в 2013 году и приобрела российское гражданство в упрощенном порядке. <...> С 2014 года она работала на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Кургана, где осуществляла учет и хранение документации, — добавили в органах.

Помимо антироссийских высказываний, в телефоне женщины обнаружили фотографию секретного документа с грифом «Для служебного пользования». На основании собранных ФСБ материалов региональное МВД приняло решение об аннулировании российского паспорта нарушительницы. Теперь ее пребывание в стране признано нежелательным из-за создаваемой ею угрозы безопасности государства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины. Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер. Кураторы организовали для него доставку дронов, взрывчатки и специализированного оборудования в Московскую и Калужскую области.