Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:53

Украинку лишили гражданства России за критику СВО

Уроженка Украины лишилась российского паспорта из-за критики СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Уроженку Украины лишили российского гражданства из-за действий, угрожающих национальной безопасности, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, передает РИА Новости. Женщина переехала в Россию еще в 2013 году, трудилась на оборонном предприятии региона, где отвечала за хранение секретной документации, а также открыто выступала против спецоперации и переписывалась с украинскими националистами.

Установлено, что иностранка переехала в Россию в 2013 году и приобрела российское гражданство в упрощенном порядке. <...> С 2014 года она работала на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Кургана, где осуществляла учет и хранение документации, — добавили в органах.

Помимо антироссийских высказываний, в телефоне женщины обнаружили фотографию секретного документа с грифом «Для служебного пользования». На основании собранных ФСБ материалов региональное МВД приняло решение об аннулировании российского паспорта нарушительницы. Теперь ее пребывание в стране признано нежелательным из-за создаваемой ею угрозы безопасности государства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины. Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер. Кураторы организовали для него доставку дронов, взрывчатки и специализированного оборудования в Московскую и Калужскую области.

ФСБ
украинцы
Курганская область
украинки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.