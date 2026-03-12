Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе» Адвокат Айвар: личности некоторых организаторов теракта в «Крокусе» установлены

Следствие установило личности некоторых организаторов теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила NEWS.ru адвокат потерпевших Людмила Айвар. Общаясь с журналистами у здания Мосгорсуда, она отметила, что в настоящее время они находятся в розыске.

Организаторы находятся в розыске. Часть из них следствию известна, [известны их] фамилии и имена. Они находятся в розыске, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» улыбнулся во время оглашения приговора. Его реакция попала на фото. При этом адвокат потерпевших Елена Астафьева рассказала, что фигуранты отреагировали на приговор с печалью, но молча и сдержанно. Представитель потерпевших Даниэль Готье заявлял, что потерпевших не устроил приговор четырем пособникам террористов.

Второй Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле» днем 12 марта. Непосредственные исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Лидер группы Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме. Соучастники исполнителей получили сроки от 19 лет до пожизненного.