Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:42

Синоптик предупредил о резком таянии льда в Москве

Синоптик Леус: лед на Москве-реке растаял на 5 см за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Толщина льда на Москве-реке за прошедшую неделю уменьшилась на 2–5 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В отдельных районах столицы ледяной покров исчез полностью.

За прошедшую неделю толщина льда на Москва-реке сократилась на 2-5 см, а в районах Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино лед и вовсе отсутствует, — написал Леус.

В заливах Москвы-реки толщина льда сократилась еще на 1–2 сантиметра. Наибольшее изменение отмечено на Химкинском водохранилище, где местами лед стал тоньше сразу на 14 сантиметров.

На внутренних водоемах столицы ледовое покрытие уменьшилось на 2–6 сантиметров. Изменения затронули Большой Садовый пруд, Терлецкие пруды, а также Шибаевский, Люблинский, Царицынский, Борисовский и Мещерский пруды.

На водоемах Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) толщина льда снизилась с 40 до 35 сантиметров.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается теплая погода как минимум до 19 марта 2026 года. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов. Он добавил, что 12 и 13 марта температура воздуха может повыситься до плюс 13 градусов. Однако после она снизится до 10 градусов тепла и будет держаться на этом уровне. Ночью столбики термометра будут показывать около нуля градусов. Осадков в ближайшее время не ожидается.

погода
Москва
лед
оттепель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.