Синоптик предупредил о резком таянии льда в Москве Синоптик Леус: лед на Москве-реке растаял на 5 см за неделю

Толщина льда на Москве-реке за прошедшую неделю уменьшилась на 2–5 сантиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В отдельных районах столицы ледяной покров исчез полностью.

За прошедшую неделю толщина льда на Москва-реке сократилась на 2-5 см, а в районах Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино лед и вовсе отсутствует, — написал Леус.

В заливах Москвы-реки толщина льда сократилась еще на 1–2 сантиметра. Наибольшее изменение отмечено на Химкинском водохранилище, где местами лед стал тоньше сразу на 14 сантиметров.

На внутренних водоемах столицы ледовое покрытие уменьшилось на 2–6 сантиметров. Изменения затронули Большой Садовый пруд, Терлецкие пруды, а также Шибаевский, Люблинский, Царицынский, Борисовский и Мещерский пруды.

На водоемах Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) толщина льда снизилась с 40 до 35 сантиметров.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается теплая погода как минимум до 19 марта 2026 года. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов. Он добавил, что 12 и 13 марта температура воздуха может повыситься до плюс 13 градусов. Однако после она снизится до 10 градусов тепла и будет держаться на этом уровне. Ночью столбики термометра будут показывать около нуля градусов. Осадков в ближайшее время не ожидается.