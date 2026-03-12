Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:29

Погибшего в «Крокусе» героя смогли похоронить только в 2026 году

SHOT: убитого в «Крокусе» певца Вербенина похоронили только два года спустя

Теракт в «Крокусе» Теракт в «Крокусе» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Одну из жертв теракта в «Крокус Сити Холле» удалось похоронить только в этом году, сообщил Telegram-канал SHOT. Согласно информации канала, речь идет о певце Максиме Вербенине, он умер при попытке спасти свою девушку.

Как сообщает источник, долгое время мать 25-летнего артиста не могла найти сына, так как на руинах сгоревшего здания не удавалось обнаружить даже образцы ДНК. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище в конце февраля.

Максим, передвигавшийся на инвалидной коляске, оказался в ловушке, так как пути эвакуации не были оборудованы пандусами. Когда террористы открыли огонь, он своим телом прикрыл девушку Наталью, приняв на себя смертельные ранения. Сама Наталья выжила, но получила тяжелейшие ожоги 60% тела; по информации канала, она до сих пор проходит длительную реабилитацию, страдает от серьезных последствий травм и ведет крайне замкнутый образ жизни.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима.

Крокус Сити Холл
терракты
жертвы
похороны
погибшие
