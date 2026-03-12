Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов

Ультраобработанные продукты — чипсы, хлопья, печенья, газированные напитки — могут делать кости более хрупкими и повышать риск переломов, следует из исследования, опубликованного в журнале The British Journal of Nutrition. Ученые изучали данные о здоровье более 160 тыс. человек на протяжении 12 лет.

Исследователи посчитали, что каждые 3,7 дополнительные порции упомянутых продуктов увеличивать риски переломов на 10,5%. Они считают, что опасность такой еды заключается в их содержимом: в них добавляют много сахара, соли и жиров.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что употребление жирной рыбы, брокколи, шпината, болгарского перца и тыквы поддержит здоровье суставов. Она посоветовала есть больше лосося, скумбрии, сельди и сардины.

До этого нутрициолог Лариса Никитина сообщила, что падевый мед, состоящий не из нектара, а из выделений растений и насекомых, полезен для сердечно-сосудистой системы и костей. Она отметила, что этот сорт содержит обилие минералов и отличается темным цветом, а также вязкостью.