Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:42

Ученые раскрыли, какие продукты повышают риск переломов

BJN: хлопья и чипсы делают кости более хрупкими

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ультраобработанные продукты — чипсы, хлопья, печенья, газированные напитки — могут делать кости более хрупкими и повышать риск переломов, следует из исследования, опубликованного в журнале The British Journal of Nutrition. Ученые изучали данные о здоровье более 160 тыс. человек на протяжении 12 лет.

Исследователи посчитали, что каждые 3,7 дополнительные порции упомянутых продуктов увеличивать риски переломов на 10,5%. Они считают, что опасность такой еды заключается в их содержимом: в них добавляют много сахара, соли и жиров.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что употребление жирной рыбы, брокколи, шпината, болгарского перца и тыквы поддержит здоровье суставов. Она посоветовала есть больше лосося, скумбрии, сельди и сардины.

До этого нутрициолог Лариса Никитина сообщила, что падевый мед, состоящий не из нектара, а из выделений растений и насекомых, полезен для сердечно-сосудистой системы и костей. Она отметила, что этот сорт содержит обилие минералов и отличается темным цветом, а также вязкостью.

продукты
кости
переломы
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет также тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.