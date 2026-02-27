Диетолог назвала ключевые продукты для здоровья суставов

Употребление жирной рыбы, брокколи, шпината, болгарского перца и тыквы поддержит здоровье суставов, заявила «Москве 24» диетолог Ирина Писарева. Она посоветовала есть больше лосося, скумбрии, сельди и сардины.

Большое значение для здоровья суставного аппарата имеет употребление жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сельдь, сардина. Они богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые работают как активные природные противовоспалительные агенты и способны снижать боль, а также скованность в суставах, — рассказала Писарева.

Для укрепления костей врач посоветовала готовить блюда с желатином, в том числе холодец и заливное. Диетолог добавила, что брокколи, шпинат, перец и тыква обладают антиоксидантами и витамином K. Такой богатый состав позволяет им защищать клетки суставов от разрушений и способствовать усвоению кальция.

