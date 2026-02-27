Диетолог предупредила об опасности употребления морского мха

Морской мох способен накапливать радионуклиды и соли тяжелых металлов, рассказала «Ямал-Медиа» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что при росте в загрязненных местах он может содержать накопленные мышьяк, кадмий, свинец и другие токсичные вещества.

Водоросли прекрасно впитывают радионуклиды и соли тяжелых металлов не только из организма, но также из окружающей среды. То есть из морской воды, где они растут, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что к негативным последствиям также может привести бесконтрольное употребление такой биодобавки. По ее словам, одна порция морского мха может содержать до 300% от суточной нормы йода.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская рассказала, что у россиян появится более стабильное настроение, а также снизится тяга к сладкому, если они каждый день на протяжении месяца будут есть морковь. Главная польза моркови заключается в наличии в ней бета-каротина, который защищает ткани от стресса, а также помогает обновлять кожу и поддерживать зрение.