Что известно о «зеленом свете» для атаки Израиля на Южный Парс Axios: США одобрили удар Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс

Администрация Соединенных Штатов дала «зеленый свет» атаке израильских сил на объекты иранского газового месторождения Южный Парс, передает портал Axios. По словам источников, близких к ситуации, после этого Вашингтон попытался снизить эскалацию — в частности, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы якобы ничего не знали об этой атаке.

Ранее государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy подтвердила, что 19 марта ее производственная инфраструктура подверглась еще одному ракетному удару, начался пожар. Предыдущий произошел на день раньше, 18 марта, и привел к существенному урону.

Также сообщалось, что удар израильских сил по иранскому газовому месторождению Южный Парс был направлен на то, чтобы заставить Тегеран снять блокаду с Ормузского пролива. Уточнялось, что операция якобы координировалась премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США.

Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в ходе ночного авиаудара по Тегерану 18 марта. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.