Анна Седокова поделилась своими страхами после смерти Яниса Тиммы Седокова призналась, что после смерти Яниса Тиммы она всех панически боялась

Певица Анна Седокова в премьерном выпуске второго сезона реалити-шоу «Мастер игры» призналась, что после смерти экс-супруга Яниса Тиммы она чувствовала себя закрытой от мира. Артистка была уверена, что ее ненавидит вся общественность.

Седокова рассказала, что в течение прошлого года у нее был непростой период и она стала замыкаться в себе. Как вспомнила певица, вызывая такси, она боялась, что ее не подбросят. Исполнительнице казалось, что мир настроен против нее.

Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит, — рассказала Седокова.

Несмотря на пережитый кризис, певица взяла себя в руки ради детей. При этом она не разделяет распространенное мнение о том, что время помогает преодолеть подобные трудности.

Ранее Седокова в соцсетях заявила, что больше не будет выступать там, где ее не ждут. Поводом стал недавний инцидент на концерте певицы Любови Успенской, когда к ней подошел неизвестный мужчина и заявил, что ей не следует больше выходить на сцену.