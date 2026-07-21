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21 июля 2026 в 12:59

Продюсер ответил, как Седоковой начать вновь собирать полные залы

Продюсер Рудченко: Седоковой нужно работать над репутацией и новыми песнями

Певица Анна Седокова Певица Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певице Анне Седоковой следует поработать над своей репутацией и новыми песнями, чтобы вернуть былую популярность, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, сейчас артистка сталкивается с негативными последствиями из-за скандалов после гибели баскетболиста Яниса Тиммы.

Затяжные скандалы после смерти Яниса Тиммы действительно могут стать сильнейшим ударом по репутации Седоковой. Эта история порождает большое количество хейта и негативных комментариев, что также может сказываться на монетизации творчества певицы. В целом Седокова из информационного поля не уходит, но упоминается зачастую с негативным шлейфом. При этом у нее как у артиста сейчас наблюдается определенная стагнация. Творчество стоит на стопе, ничего нового не происходит и не создается. Поэтому ей приходится ездить со старым материалом. Думаю, все это в совокупности сказывается на том, что люди перестают ходить на ее концерты, — пояснил Рудченко.

Ранее Седокова отменила свой концерт в московском клубе. Причиной стали слабые продажи: за четыре дня до выступления было реализовано всего 38 из 110 билетов.

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