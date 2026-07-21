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21 июля 2026 в 12:17

Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей

SHOT: певица Седокова отменила концерт в Москве из-за нераспроданных билетов

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Анна Седокова отменила концерт, который должен был пройти в московском клубе. По информации канала, причиной стали низкие продажи билетов: за четыре дня до выступления удалось реализовать лишь 38 из 110 мест.

Как сказано в публикации, решение об отмене приняла команда певицы. Авторы пишут, что сейчас рассматривается возможность переноса концерта на другую дату, однако не исключено, что выступление не состоится вовсе.

Стоимость билетов составляла от 5 до 13 тыс. рублей. Как пишет SHOT, при полном зале артистка могла бы заработать около одного миллиона рублей.

Ранее появилась информация, что совокупные продажи билетов на три летних концерта певца Леонида Агутина достигли 844,6 млн рублей. Заключительный концерт состоится 25 июля в Сочи. В начале июля удалось продать билеты на 62,96 млн рублей.

До этого певец Рики Мартин отменил концерт, запланированный на 16 июля на площадке автодрома в грузинском городе Рустави вблизи Тбилиси. Организаторы сообщили, что не знают, по какой причине он отменил выступление.

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