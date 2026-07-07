Известный российский артист заработает почти миллиард за три концерта URA.RU: Агутин заработает за три летних концерта почти миллиард рублей

Российский певец Леонид Агутин заработает почти миллиард рублей за три летних выступления, сообщает URA.RU. Один из концертов уже состоялся 4 июля в Екатеринбурге, за него удалось выручить 114,63 млн рублей.

Уточняется, что самый прибыльный концерт запланирован в Москве на 18 июля. На текущий момент организаторы реализовали билеты на сумму 666,99 млн рублей. Завершится летняя сессия выступлением Агутина в Сочи 25 июля. Выручка с предстоящего концерта сейчас составляет 62,96 млн рублей, а максимальная сумма может достигнуть 78,05 млн рублей. По данным источника, в случае аншлагов на оставшихся двух концертах общая прибыль составит 774,06 млн рублей, а по всем трем выступлениям — 896,46 млн рублей.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой задолженности за коммунальные платежи. Сумма долга составляет более 10 тыс. рублей.

До этого стало известно о долге Аллы Пугачевой за электроэнергию в квартире на Арбате, где счета якобы не оплачивались с октября 2023 года по январь 2026 года. Однако директор певицы Елена Чупракова заявила, что задолженности за услуги ЖКХ у артистки нет, а распространяемые сведения не имеют оснований.