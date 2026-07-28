Кадыров высказался о запасах продовольствия в Чечне Кадыров опроверг слухи о дефиците продуктов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг сообщения о якобы грядущем дефиците продовольствия и товаров первой необходимости в республике. Он отметил, что в Сети распространяются ложные сведения о возможной нехватке продуктов.

Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности, — написал глава республики.

В Чечне имеется достаточный запас продовольствия и других товаров первой необходимости. Он также отметил, что погодные условия лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах. При этом уборка урожая продолжается в плановом режиме.

Глава Чечни призвал жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные сообщения. По его словам, попытки искусственно вызвать беспокойство среди населения не достигнут своей цели.

Ранее депутат Госдумы Юрий Григорьев призвал правительство заморозить цены на 10–15 социально значимых продуктов. Инициатива предполагает, что торговые сети получат компенсации от государства.