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28 июля 2026 в 00:06

В Сумах сообщили о серии взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщил украинский телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на момент появления информации сигнал воздушной тревоги не был объявлен.

Других подробностей произошедшего пока не приводится. Также неизвестно, есть ли разрушения.

Ранее стало известно, что российские разведчики — операторы беспилотных систем «Севера» с помощью ударных дронов «Молния» ликвидировали заглубленные фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области, рассказал командир расчета с позывным Молот. Их обнаружили при помощи тепловизоров. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

До этого в МО РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Помимо этого, уничтожены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

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