Семь актеров сериала «Резервисты» попали в базу «Миротворца»

Семь актеров, принимавших участие в съемках российского сериала «Резервисты», были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. По информации агентства, в список вошли Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей и Ярослав Симкович.

Создатели сайта считают, что актеры якобы посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публично поддерживали Россию. Причиной внесения артистов в базу стало их участие в съемках сериала «Резервисты», отметили в источнкие.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила: печально известный украинский сайт «Миротворец» до сих пор ни разу не становился предметом серьезного обсуждения у западных правозащитных структур. Дипломат подчеркнула, что данный экстремистский портал продолжает работать абсолютно открыто и без какого-либо осуждения со стороны стран Запада.

До этого командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу «Миротворца» после расправы военных над двумя жителями Киевской области. Они обвинили Лучанова в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию ВСУ.