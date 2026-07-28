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28 июля 2026 в 00:07

Семь актеров сериала «Резервисты» попали в базу «Миротворца»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Семь актеров, принимавших участие в съемках российского сериала «Резервисты», были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. По информации агентства, в список вошли Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей и Ярослав Симкович.

Создатели сайта считают, что актеры якобы посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публично поддерживали Россию. Причиной внесения артистов в базу стало их участие в съемках сериала «Резервисты», отметили в источнкие.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила: печально известный украинский сайт «Миротворец» до сих пор ни разу не становился предметом серьезного обсуждения у западных правозащитных структур. Дипломат подчеркнула, что данный экстремистский портал продолжает работать абсолютно открыто и без какого-либо осуждения со стороны стран Запада.

До этого командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу «Миротворца» после расправы военных над двумя жителями Киевской области. Они обвинили Лучанова в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию ВСУ.

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