Летние премьеры турецких сериалов в июне и июле — 2026: что можно смотреть

Летом 2026 года вышло сразу несколько новых турецких сериалов. После нескольких лет затишья, когда крупные студии практически отказались от выпуска летних проектов, индустрия наконец-то возвращается к доброй традиции радовать зрителя легкими, солнечными и динамичными новинками в самый жаркий сезон. В этом году на экраны выходят сразу несколько громких премьер, и каждая из них готова предложить зрителю что-то особенное: от искрометных романтических комедий до социальных драм и мистических триллеров. Если вы устали от тяжелых многосерийных саг и хотите окунуться в мир свежих историй, у вас есть что посмотреть летом из Турции.

Главные летние премьеры июня — 2026: «Закон природы», «Это всего лишь Стамбул»

За несколько дней до начала лета, 31 мая, стартовал сериал «Еще 17» — молодежная драма, которая сразу же взяла за душу любителей турецкого кино. Ее герой Арас, выросший в детских домах и не знавший родительской ласки, отправляется в Бодрум на поиски пропавшего брата. Это история о внутренней борьбе человека, который пытается найти свое место в мире.

Но главной премьерой июня в 2026 году стал турецкий сериал «Закон природы». В центре сюжета — Яман и Доа, которые встретились несколько лет назад на собеседовании, обернувшемся для парня полным крахом. Теперь им суждено увидеться вновь, но уже на живописной ферме в Урле, где природа, кажется, сама подталкивает их к примирению. Яман — гордый, свободолюбивый, с характером, который не терпит компромиссов. Доа — избалованная наследница, привыкшая получать все, что пожелает. Между ними искрит с первой минуты, и эта искра грозит перерасти в пламя. Главные роли исполнили Алперен Дуймаз и Озге Ягыз — дуэт, который уже успел завоевать сердца поклонников, в этом проекте они раскрываются с новой стороны.

А 15 июня на экраны вышла еще одна громкая новинка, которую стоит посмотреть, — турецкий сериал «Это всего лишь Стамбул». Режиссер Мюге Угурлар создала историю, в которой город сам становится полноценным героем. Юный футболист Эмир, которого блестяще сыграл Рахимджан Капкап (зрители помнят его по «Клюквенному щербету»), вместе с другом получает шанс войти в большой спорт. Но за красивой витриной стамбульского футбола скрываются жестокие правила: деньги решают все, а предательство подстерегает на каждом шагу. Эта спортивная драма рассуждает о цене мечты и о том, можно ли сохранить чистоту души, когда вокруг кипит болото интриг.

Новые сериалы июля: что вышло и что скоро выйдет Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Новые сериалы июля: что вышло и что скоро выйдет

В июле акцент смещается в сторону более камерных и даже жутковатых историй. Телевизионным событием месяца станет возвращение полюбившегося многим сериала «Арафта» — его второй сезон стартует 23 июля. Продолжение обещает быть еще более напряженным: старые тайны всплывут на поверхность, а отношения героев пройдут через новые испытания. Фанаты уже заждались, и, судя по анонсам, сценаристы приготовили сюрпризы, от которых захватывает дух.

Драмы, комедии и исторические саги: жанровое разнообразие

Каждый поклонник турецкого кино этим летом найдет что-то свое. Для любителей легких романтических линий и искрометного юмора созданы «Закон природы» и «Возможная любовь» — проекты, которые не дадут заскучать и подарят ощущение летнего флирта. Те, кто предпочитает глубокие переживания и социальные вызовы, оценят «Еще 17» и «Это всего лишь Стамбул» — они заставляют задуматься о несправедливости, дружбе и выборе.

Турция, конечно, не забывает и о своем главном коньке — исторических сагах. Уже этим летом начинаются съемки масштабного проекта, который многие уже называют наследником «Великолепного века». Премьера нового турецкого исторического сериала под рабочим названием «Любовь и трон» запланирована на осень 2026 года на телеканале ATV. Если вы соскучились по дворцовым интригам, костюмам и эпическим баталиям, это будет ваш главный ориентир на ближайшие месяцы.

Сериалы-продолжения и новые проекты с популярными актерами

Алперен Дуймаз и Озге Ягыз снова вместе. Они умеют передать ту самую искру, которая заставляет зрителя проживать каждую эмоцию вместе с героями.

Рахимджан Капкап, блиставший в «Клюквенном щербете», этим летом предстает в совершенно новом амплуа — целеустремленного спортсмена, которому приходится бороться не только с соперниками, но и с системой. Его герой Эмир — человек, который не сдается, даже когда мир против него.

Не обошлось и без звездных ансамблей. В «Возможной любви» собрались Айча Айшин Туран, Экин Коч и Фейяз Шерифоглу — каждый из них уже имеет армию поклонников, и их совместная работа обещает стать настоящим подарком для ценителей качественных актерских работ.

А для тех, кто уже успел полюбить «Арафта», возвращение второго сезона — событие, которое ждали с нетерпением. Создатели обещают сохранить интригу и накал страстей, а значит, скучать не придется.

Звезды турецких сериалов Селахаттин Пашалы и Экин Коч Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/imago-images.de/Global Look Press

Где смотреть турецкие сериалы с русским переводом

Российским зрителям повезло: доступ к новым проектам открыт на нескольких онлайн-платформах. Кроме того, турецкие сериалы можно смотреть на специализированных каналах, которые транслируют их в прямом эфире или в записи. Для тех, кто предпочитает оригинальный звук с субтитрами, популярные видеохостинги часто предлагают любительские, но качественные переводы. Так что найти нужный проект не составит труда. Главное — следить за анонсами, ведь даты выхода новых серий часто совпадают с турецким эфиром или отстают всего на несколько дней.

Прогноз: какие летние сериалы станут хитами

Если говорить о главных хитах этого лета, то пальма первенства, скорее всего, достанется «Закону природы». Это идеальный летний сериал: солнце, море, противостояние характеров и химия между главными героями. Зрители соскучились по таким историям, а дуэт Дуймаза и Ягыз уже доказал свою состоятельность. Можно смело предположить, что проект соберет высокие рейтинги и станет темой для обсуждения в социальных сетях.

Следом за ним идет «Это всего лишь Стамбул» — футбольная тема всегда находит отклик у широкой аудитории, а драматическая составляющая и социальный подтекст делают сериал глубже. Рахимджан Капкап наверняка привлечет новых зрителей, а город Стамбул, показанный через призму спортивной борьбы, добавит проекту особый колорит.

Что касается июльских премьер, то наибольший интерес вызывает второй сезон «Арафта». Фанаты сериала ждали продолжения, и если создатели не подведут, этот проект может стать главным хитом месяца наряду с хоррорами, которые всегда востребованы в летний период. Зрители любят пощекотать нервы, а турецкие ужасы в последнее время удивляют качеством и атмосферой.

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