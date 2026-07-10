Обзор турецкого сериала «Далекий город»: стоит ли смотреть в кино

Турецкие сериалы в России — это уже давно не просто тренд, а отдельный жанр. Но даже на этом фоне сериал «Далекий город» (Uzak Şehir) смог выстрелить особенно ярко. Проект, который вышел на турецком канале Kanal D 11 ноября 2024 года, с первой же серии начал собирать огромные рейтинги и стремительно завоевал сердца российской аудитории. Предлагаем обзор и рецензию на турецкий сериал «Далекий город», расскажем, стоит ли его смотреть.

Сериал снят в жанре криминальной драмы с мощной мелодраматической линией. По сути, это адаптация знаменитого ливанского сериала «Хайба» (Al Hayba), но турецкие сценаристы во главе с Гюлизар Ирмак серьезно переработали исходный материал. Они сместили акценты с чисто криминальных разборок в сторону сложных человеческих отношений и семейных драм. И этот ход оказался абсолютно верным.

Зрители, уставшие от однотипных любовных историй, ждали чего-то более острого и напряженного. «Далекий город» дал им именно это — замешанную на крови и традициях историю, от которой невозможно оторваться. Это сериал-ловушка: как только попадаешь в его атмосферу, выбраться уже сложно.

«Далекий город» (2026) — рецензия, сюжет, актеры и стоит ли смотреть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сюжет: роковое наследство

Завязка сериала проста. Главная героиня Алья Альбора (Синем Унсал) живет счастливой жизнью в Канаде с мужем Бораном и маленьким сыном Дениз-Джиханом. Но идиллия рушится в один миг — Боран трагически погибает. Следуя его последней воле, Алья прилетает с телом мужа и пятилетним ребенком в его родной город — древний Мардин на юго-востоке Турции.

Она думает, что это будет короткая поездка: похоронить мужа и вернуться. Но реальность оказывается жестокой. Семья Альбора — могущественный и консервативный клан. Глава семьи, младший брат покойного Джихан (Озан Акбаба), и его властная мать Садакат (Гонджа Джиласун) не собираются отпускать Алью. Их цель — маленький Дениз, который является единственным наследником клана. По их понятиям, мальчик должен остаться на родине предков и продолжить род.

Алья оказывается в ловушке. Ей противостоит не просто семья, а целый мир старых традиций, многолетней вражды с другими кланами и темных тайн прошлого. Единственным, кто встает на ее сторону, становится Джихан — человек, поначалу кажущийся грубым и жестким, но постепенно раскрывающийся совершенно с другой стороны. Их отношения — одна из главных линий сериала: от ненависти и недоверия до вспыхнувших чувств, которые осложняются борьбой за ребенка и давлением со стороны родни.

Сериал держит в напряжении с первой до последней минуты. Здесь есть все: покушения, похищения, предательство, неожиданные смерти и постоянные интриги. Каждый эпизод добавляет новые загадки, заставляя зрителя гадать, что же будет дальше.

Мардин, Турция Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актерский состав и режиссура: магия Озана Акбабы и Синем Унсал

Актеры сериала «Далекий город» — главное его достоинство. Озан Акбаба в роли Джихана Альбора — настоящая находка. Его герой — воплощение брутальности и внутренней борьбы. Он привык решать все вопросы силой, жесток с врагами и суров с близкими. Но Акбаба гениально показывает ту уязвимость и нежность, которые просыпаются в Джихане рядом с Альей и ее сыном. Его взгляд, его сдержанная мимика говорят больше, чем любые диалоги.

Синем Унсал в роли Альи — полная противоположность Джихану. Ее героиня — хрупкая, но невероятно сильная женщина. Она не сдается под давлением клана, борется за своего сына и за свою любовь. Унсал удалось создать образ, которому сопереживаешь всей душой.

Гонджа Джиласун в роли Садакат — это та самая «злая свекровь», которую зрители обожают ненавидеть. Ее персонаж — олицетворение патриархального уклада, для которого интересы рода важнее жизни отдельного человека. Джиласун играет настолько убедительно, что ее героиня вызывает искреннее раздражение и страх.

Режиссеры Ахмет Катыксыз и Эмре Айбек мастерски выстраивают напряжение. Они не боятся затягивать сцены, давая зрителю прочувствовать эмоции героев, и в то же время умело вплетают в повествование динамичные экшен-сцены. Их почерк — в умении балансировать между жесткой криминальной драмой и чувственной мелодрамой.

Мардин, Турция: общий вид древнего города. Фото: Bilal Seckin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визуальный ряд, музыка и атмосфера: Мардин как отдельный персонаж

Отдельного упоминания заслуживает место съемок — древний город Мардин. Это полноценный участник истории. Узкие каменные улочки, величественные особняки из желтого камня, бесконечные лестницы, уходящие вниз к месопотамским равнинам, — все это создает неповторимую, почти мистическую атмосферу. Город давит, он хранит в себе многовековые тайны, и это идеально подходит под дух сериала.

Музыкальное сопровождение, созданное композитором Атаканом Ылгаздагом, — отдельный шедевр. Саундтрек идеально подчеркивает каждую сцену: тревожные и напряженные мотивы во время опасности, пронзительные и печальные — в моменты душевной боли героев. Музыка становится неотъемлемой частью повествования, усиливая эмоциональный отклик от происходящего на экране.

Стоит ли смотреть турецкий сериал «Далекий город»? Однозначно да, если вы:

любите турецкие сериалы и уже посмотрели все основные хиты. «Далекий город» — это свежий взгляд на знакомый жанр;

цените крепкие семейные драмы с элементами боевика и криминала. Здесь вы найдете и любовную линию, и напряженные разборки между кланами;

готовы к длинным сериям (каждая идет около двух часов). Сериал не терпит суеты, он размеренный и вдумчивый;

ищете яркую картинку и мощный саундтрек, которые создают полное погружение.

Этот сериал можно сравнить с такими хитами, как «Черная любовь» (по накалу страстей) или «Осман» (по криминальной составляющей). Он вызывает целый спектр эмоций: от гнева до умиления и трепета. Сериал уже продлен на третий сезон, съемки которого стартуют осенью 2026 года, что говорит о его огромной популярности. На данный момент вышло уже 63 серии. Если вы еще не смотрели, у вас есть отличная возможность наверстать упущенное. В России сериал доступен на различных онлайн-платформах и видеохостингах.

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